Detské športové začiatky

Tento blog je určený všetkým rodičom bez športových skúseností, ktorý rozmýšľajú v akom veku začať so športom svojich detí.

Slovo šport pochádza z latinského slova „se desportate“, čo môžeme preložiť ako baviť sa, príjemne tráviť svoj voľný čas, rozptyľovať sa. V minulosti sa športom označovala zábavná činnosť, ktorej sa ľudia venovali vo svojom voľnom čase. V stredoveku sa zo športu stala zábava vyššej spoločnosti, ako napríklad lov divokej zvery, konské dostihy, hry s mečom, ale aj rôzne telesné cvičenia. Športové aktivity formujú človeka po fyzickej, morálnej a vôľovej stránke. Okrem týchto faktorov nadobudol šport v dnešnej spoločnosti aj významný ekonomický rozmer. Pre každého rodiča by bolo preto dobré poznať odpoveď na otázku, kedy je vhodné so športom začať.

Už od narodenia sa bábätká túžia samostatne presúvať z jedného miesta na druhé. Každý pozná, keď mu batoľa lozí po byte po štyroch a musí sledovať, aby niekde nenarazilo. Postupne dieťa učí, ako si má sadnúť, ľahnúť, prevaliť sa v postieľke a veľkým potešením pre celú rodinu je, keď sa postaví na vlastné nohy a začne chodiť. Je to prirodzený vývoj dieťaťa a obdobie, kedy začne rozvíjať svoje pohybové zručnosti. Rozvoju pohybových schopností dieťaťa môžete pomôcť jednoduchou hrou už doma. V sede na zemi kotúľajte dieťaťu loptu s tým, aby vám ju vracalo späť. Pridávajte hádzanie loptičky tak, aby ju dieťa začalo chytať. Neskôr, keď už dieťa bude vedieť chodiť, hrajte sa takto postojačky a pridajte k tomu napríklad otočku.

Kedy začať so systematickejším pohybom?

Vo veku 2-3 rokov odporúčam začať s rozvojom priestorovej orientácie a koordinácie dieťaťa. Skákanie, preskakovanie malých prekážok a kotúle sú tým, čo v tomto veku vaše dieťa môže začať pravidelne robiť. Vyhľadajte gymnastický alebo tanečný krúžok. Gymnastická či tanečná prípravka sú výborným všeobecným základom pre všetky športy, no predovšetkým základom správneho pohybového vývoja vášho dieťaťa.

Každé dieťa je osobnosťou a má svoje potreby, ktorých naplnenie vedie k životnej spokojnosti. V predškolskom veku (3-6 rokov) môže dieťa začať inklinovať k určitým aktivitám, predovšetkým po vzore rodičov. Pohyb je jednou z hlavných potrieb, je to prostriedok poznávania, zoznamovania sa s prostredím, v ktorom dieťa žije.

Okrem psychického a fyzického rozvoja sa rozvíja aj sociálna stránka dieťaťa. Každému dieťaťu je nutné sprostredkovať takú ponuku činností, aby dokázalo naplniť svoju potrebu pohybu. Malo by mať z činnosti radosť a malo by ho to, čo robí, baviť. V tomto veku môžeme pomaly začínať už so športovou špecializáciou. Nezabúdajme, že aj dieťa je spoločenský tvor a najlepšie mu je v kolektíve iných detí. Pre deti je dôležité cítiť spolupatričnosť k skupine, skupina ich motivuje aj ovplyvňuje. Preto pri individuálnych športoch treba začať v skupinových tréningoch. Každý solídny klub individuálnych športov zabezpečuje pre deti aj tréning v skupinách. K individuálnym športom odporúčam doplniť aj nejaký kolektívny šport. Napríklad, raz do týždňa tenis a raz futbal alebo hokej. S individuálnym trénovaním začnite naozaj individuálne, podľa toho, ako bude dieťa reagovať na samostatný tréning a ako dlho dokáže udržať pozornosť. Presný vek nie je možné určiť, orientačne sa to však neodporúča skôr ako v šiestich rokoch.

Od základnej školy by športový vývoj detí mali prevziať odborníci – tréneri s platnou licenciou pôsobiaci v kluboch. Tu už nastupujú aj ďalšie zložky prípravy ako je kondičná alebo špecializovaná príprava, regenerácia, strava, čo si už vyžaduje určitý stupeň odborných znalostí, ktoré vo väčšine prípadov rodičia svojim deťom nedokážu poskytnúť. Výberu správneho klubu sa venujem v inom článku.

Nikdy však nezabúdajme, že kľúčovú úlohu vždy zohrávajú rodičia. Žiadny klub nevychová športovca bez rodičov, avšak vo väčšine prípadov to platí aj naopak. Rodičia musia pochopiť potreby dieťaťa, poskytnúť mu mentálnu oporu a vytvoriť potrebný priestor pre jeho rozvoj. Dieťa musí vnímať, že pri ňom stojíte za každých okolností, aj keď vyhráva a aj keď sa mu nedarí.